韓國施打流感疫苗造成5人死亡，引發國人疑慮，中央流行疫情指揮中心今天表示，韓國施打的疫苗與台灣不同，且今年國內施打流感疫苗的不良反應未有明顯增加，僅一位引發急性心肌炎住院，因此民眾施打流感疫苗時不用太過擔心。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣施打流感疫苗的不良反應從107年的27件、108年的39件，再到今年的26件，並未明顯上升，而今年的不良反應中只有一位狀況較嚴重，引發急性心肌炎住院，其他多是蜂窩性組織炎、紅腫、搔癢等症狀。

莊人祥進一步說明，雖然今年有一起不良反應是因心肌炎危及到性命，但根據過去經驗以及目前共施打的三百多萬劑來看，只會當作是獨立事件，也就是說應該不是因疫苗而造成。

專家諮詢會議召集人張上淳表示，根據相關媒體報導，韓國引發不良反應造成5人死亡的疫苗應是該國自主生產，與台灣所使用的疫苗並不相同，民眾施打大可放心。

(中時 )