空軍防空砲兵954旅625營第1連中士蔡學良，2008年在靶場進行例行射擊訓練時遭槍擊死亡，當時蔡媽媽曾經求助藍綠民代跟電視台，都沒下文，僅中天新聞伸出援手，協助聯絡專家學者，最終把自戕冤案逆轉成意外死亡。近日中天新聞台關台爭議延燒，蔡媽媽出面力挺，捍衛言論自由，卻遭網路霸凌，網友甚至拿蔡學良的死做文章。

蔡學良軍中服役遭到槍擊過世，蔡媽媽當時也曾靜坐抗議，卻不被當一回事，中天新聞記者團隊找到蔡媽媽，發現蔡學良案情確實有疑點，幫忙聯絡專家學者研究子彈軌跡。高等法院轉判決，空軍司令部必須賠償148萬元，如今全案再審。

中天面臨關台危機，蔡媽媽在臉書PO文，希望台灣不要變成一言堂，不實報導的節目該關就關、該換就換，但不應該波及到平衡報導、公平正義報導的節目，也喊話支持關中天的支持者，將不實報導的節目點出來，讓NCC調查，不要傷害到無辜的節目。

沒想到卻引來網友圍剿，酸說刷存在感，「你有病」「妳沒資格留在我的群組裏，我把妳封了」，甚至拿蔡學良的死在傷口上灑鹽。蔡媽媽表示，自己是很理性的提出看法，但就一直被罵，感覺被霸凌。不過蔡媽媽仍沒有因此退縮，繼續力挺中天新聞台。

「中天」曾助冤案逆轉 蔡學良媽媽力挺捍衛言論自由

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(中時新聞網)