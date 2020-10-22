解放軍在3大海域接連舉行多場軍事演習，應對即將來臨的美日印澳4國聯合演習。（圖／中國軍網）

大陸日內連續發布海上軍事演習與禁航通告，範圍擴及南海、東海、黃海等大陸近海，其中部份已公布為實彈射擊與武器使用。網路上傳出，連續與密集的軍事演習可能是針對美日印澳即將進行的聯合軍事演習，並防範美國總統大選投票日迫近時出現美軍對大陸的軍事挑釁事件。

《網易新聞》指出，最近南海、東海和黃海等大陸近海海域安全形勢愈發緊張，大陸解放軍相關的軍事演習活動也越來越多，甚至有成為常態化的趨勢。10月19日，洋浦海事局、大港海事局和浙江海事局再次對外發佈禁航警告，宣布在20日解放軍將在南海北部灣、渤海西部和東海3大海域同時行動，開展包括實彈射擊的實際使用武器軍事演練。在演習期間，禁止任何無關船隻駛入通告海域。

近日海南和浙江海事局連續對外發佈禁航警告，宣布20日在南海北部灣、渤海西部和東海3大海域同時開展實彈射擊軍事演練。（圖／海事局網頁公告截圖）

唐山海事局發布的渤海海域禁航通告，宣布10月23日至11月10日的2周時間內執行軍事任務，很可能是火砲射擊的軍事演練。（圖／唐山海事局網頁）

10月22日晚間又再增加唐山海事局發布的渤海海域禁航通告，宣布10月23日至11月10日的2周時間內，在39-24-35N ,119-13-44E為基點、半徑25公里、夾角96度的扇形海域執行軍事任務。按過去經驗，此類型的禁航區劃很可能是火砲射擊的軍事演練。

陸媒分析指出，從各個海事局發佈的禁航通告來看，此次軍事演習有3個明顯的特點：一是實彈射擊；二是3大海域同時聯動；三是多兵種協同演練。

分析稱實彈射擊通常都會設定假想敵，戰術上隨機指定。3大海域聯動，戰術針對性比較強，主要執行跨區域指揮和聯動能力演練。最後的多軍種協同演練是指不僅會有海軍的水面艦艇編隊參與，應該還有潛艇部隊、航空兵部隊、岸防部隊等各種力量，這也符合未來戰爭的趨勢。

報導說，值得注意的是，就在解放軍3大海域演習的前一天，日本防衛大臣岸信夫對外宣稱，日本海上自衛隊將於19日與美國海軍和澳大利亞皇家海軍在南海周邊海域，舉行3國聯合訓練，而20日也傳出澳大利亞將參加美日印聯合舉行的2020馬拉巴軍演（Exercise Malabar 2020）。解放軍的這拉連數場在各海域幾乎同時進行的實彈軍事演習，明顯地向美日印澳聯合演習傳達針對性的戰略信號。

(中時新聞網)