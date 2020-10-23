萬聖節將於10月底登場！全聯今天也開賣一款超應景的「小童限定」口罩，可愛的南瓜、蜘蛛網和鬼臉的圖案，讓許多看到網友就暴動直喊「想要買！」也有不少人發文分享，結帳看到就忍不住順手結帳了。
許多網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」分享，今天逛全聯結帳時，發現一款「萬聖節版的兒童醫用口罩」開賣了！每盒30片裝360元，共有兩個顏色可以挑選，每人限購一盒，而全聯卡友買了還送720點，引發許多網友暴動，順手就買了一盒。
貼文曝光後，可愛又應景的口罩圖案，立刻吸引網友討論，許多人暴動狂喊，「好可愛！」、「啊！想買」、「好可愛。。立體的很需要。」、「大人不知道可不可以戴」、「小孩已經18歲的我也好心動，太可愛了」。
但也有許多網友看見價格就退縮了，「太貴，一片12元」、「價錢是藥局的2倍多，誇張」、「有點太貴了」、「這價格，我還是買貼紙自己貼上去就好」、「1片$12~
還好理智戰勝了」、「這價格讓我只能看看就好，下不了手。」
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
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