台灣口罩又大大露臉了！日星木村拓哉女兒光希在IG曬照片，戴著花卉口罩搭配一身潮衣，模樣美到不行。光希發文特別標注，口罩是台灣與國際頂級珠寶的聯名款，可愛到捨不得丟掉。

木村光希是日本炙手可熱的模特兒，在星爸木村拓哉和星媽工滕靜香的薰陶下，明星氣場強大。她21日在IG曬出2張美照寫道，「一次性使用的口罩，卻可愛到捨不得丟掉」，語氣難掩開心之情，照片貼出後獲13萬人按讚。

寶格麗日推出的精品口罩，橘色款、紫色款與花卉款三種花色，深受外界矚目，而光希戴的口罩就是花卉款式。這幾款精品口罩只送不賣，只有品牌VIP才能擁有這些獨特的口罩。

寶格麗的精品口罩，其實是與口罩國家隊中衛聯名設計，中衛在防疫期間屢推陳出新，設計出多款令人驚豔的時尚口罩，受到許多女性追捧，只要有新品上市，很快就被秒殺斷貨。此番與國際頂級時尚品牌合作，並為日本當紅模特兒PO圖，展現台灣的口罩產業實力，堪稱台灣之光。

(中時新聞網)