iPhone 12系列新機今天正式開賣，實體除了上午電信商開賣活動外，電商也出現掃貨潮，網家(8044)旗下PChome 24h購物今日早上8點正式首賣iPhone 12 Pro、iPhone 12現貨，站上開賣半小時銷售業績破億元，開賣短短3分鐘內iPhone 12 Pro全部搶購一空，銷售動能強勁。

為滿足消費者對新機體驗的高度期待，更啟動旗下網家速配物流車隊，上午訂、上午到，超前部署台北都會區最快100分鐘到貨服務，其中最快的是上午9點40分送到台北市內湖區消費者手上，免出門排隊就能享有搶先開箱「iPhone 12」系列新機的禮遇。

網家指出，PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，iPhone 12系列現貨開賣前夕，已有超過萬名消費者守候開搶，上午8點站上使用者已較平日同時段超過60％，iPhone 12 Pro、iPhone 12新機開賣後業績狂飆，其中行動端訂單比例高達65％，顯示站上消費者多於通勤時使用行動端下單搶購。

同時，站上推出超優惠金流服務，透過信用卡及儲值更能累加回饋，帶動多數消費者選擇信用卡及儲值方式付款，訂單占整體新機比例超過60％。進一步觀察，本次新機開賣銷售狀況，以iPhone 12 Pro買氣最暢旺，於開賣3分鐘內瞬間全數完售，其中訂單量多集中於雙北及台南，且以iPhone 12 Pro 128G、256G為首選規格，討論度最高的兩款口碑新色iPhone 12 Pro太平洋藍、iPhone 12藍色最熱門，而iPhone 12 Pro金色受到多數女性消費者青睞，經典款iPhone 12白色亦深獲消費者喜愛，衝上桃園、台中、高雄三都熱銷冠軍。

(時報資訊)