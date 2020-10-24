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統一獅今晚擊敗強敵中信兄弟，以3比2贏球，繼2013年後再奪季冠軍，台南球場拋下封王橘色彩帶，賽後代總教練林岳平接受訪問時紅了眼眶，坦言季初不被看好，走到最後下半季能封王，其實過程很煎熬，不過也感謝背後有很多人的信任，半季封王只是起步，接下來還要奪到總冠軍。

季前統一獅被評為是「3強1弱」中最不被看好的球隊，林岳平說，「去年秋訓球團賦予我任務，是很大挑戰，但內心告訴我，統一獅造就了我，有難時必須跳出來幫統一獅奪冠，才接下這任務。」

林岳平也要感謝背後所有人的支持，董事長、領隊、教練團以及球員都相當信任他，「慶幸大家都非常信任我的調度，球員也都有效發揮，回應教練團期待，但這只是一個開始，相信會從中信兄弟手中奪回總冠軍！」

首席教練高志綱表示，林岳平的辛苦他都看在眼裡，「雖然我們季初沒有準備很好，但大家一步一步競爭，拿出表現給大家看，我們雖然步伐慢，但大家很堅持往上爬，謝謝不管是昨天的外野，還有今天現場的你們！」

(中時 )