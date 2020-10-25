曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)
曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)
電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。

曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)
曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)

曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)
曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝)

陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)
陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)

陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)
陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)

陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)
陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝)

陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

法比歐(左起)、林暉閔、邵奕玫、王彩樺、陳昊森、曾敬驊、王識賢、監製瞿友寧一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
法比歐(左起)、林暉閔、邵奕玫、王彩樺、陳昊森、曾敬驊、王識賢、監製瞿友寧一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)
邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)

邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)
邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)

邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)
邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝)

邵奕玫舞蹈表演。(羅永銘攝)
邵奕玫舞蹈表演。(羅永銘攝)

監製瞿友寧幫陳昊森擦汗。(羅永銘攝)
監製瞿友寧幫陳昊森擦汗。(羅永銘攝)

監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。
監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。

林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

監製瞿友寧環抱陳昊森。(羅永銘攝)
監製瞿友寧環抱陳昊森。(羅永銘攝)

王彩樺和陳昊森一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
王彩樺和陳昊森一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

王彩樺為擺出ending pose，直接撞向王識賢的胸膛，使得他露出痛苦表情。(羅永銘攝)
王彩樺為擺出ending pose，直接撞向王識賢的胸膛，使得他露出痛苦表情。(羅永銘攝)

王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝)
王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝)

王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝)
王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝)

法比歐出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
法比歐出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝)
法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝)

法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝)
法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝)

歌手龔言脩出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)
歌手龔言脩出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)

(中時 )

#刻在你心底的名字 #粉絲見面會 #活動