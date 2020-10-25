【圖集】 電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動 17:592020/10/25 中時 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝) 電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。 訂閱影音： 中時新聞網 曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝) 曾敬驊表演薩克斯風。(羅永銘攝) 陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝) 陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝) 陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動，並現場演唱。(羅永銘攝) 陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 陳昊森(左起)、曾敬驊一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 法比歐(左起)、林暉閔、邵奕玫、王彩樺、陳昊森、曾敬驊、王識賢、監製瞿友寧一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 邵奕玫出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝) 邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝) 邵奕玫(中)和高中同學舞蹈表演。(羅永銘攝) 邵奕玫舞蹈表演。(羅永銘攝) 監製瞿友寧幫陳昊森擦汗。(羅永銘攝) 監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 監製瞿友寧(左起)、林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝)。 林暉閔出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 監製瞿友寧環抱陳昊森。(羅永銘攝) 王彩樺和陳昊森一同出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 王彩樺為擺出ending pose，直接撞向王識賢的胸膛，使得他露出痛苦表情。(羅永銘攝) 王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝) 王識賢、王彩樺現場合唱雪中紅。(羅永銘攝) 法比歐出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) 法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝) 法比歐和粉絲親密互動。(羅永銘攝) 歌手龔言脩出席電影《刻在你心底的名字》粉絲見面會活動。(羅永銘攝) (中時 ) #刻在你心底的名字 #粉絲見面會 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新版《蝙蝠俠》貓女風衣大開透出腿根 惹火網襪全看光 00:282020/10/25 星光 《刻在》破8000萬登冠軍 陳昊森、曾敬驊賣藝謝粉絲 17:562020/10/25 娛樂 NBA》被前教頭批評最討厭 考辛斯發推回嗆 08:332020/10/25 體育 家扶認養人與受扶兒相見歡 場面溫馨 16:402020/10/25 寶島 蔡依林加場秒殺 Long Stay高雄備戰 04:102020/10/25 娛樂新聞 旺旺友聯手機保險 兩大亮點 04:102020/10/25 企業經營 盧廣仲噴快整罐髮膠抗強風 04:102020/10/25 娛樂新聞 鱻蟹宴席開80桌 侯友宜同樂 04:102020/10/25 地方新聞 《星光》女星被指勾引男選手 隱忍13年揭真相 14:042020/10/25 娛樂 孔劉朴寶劍《永生戰》聯手帥翻女粉 04:102020/10/25 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 放火陷裸片風波道歉 知情者「揭真實面」嘆：你是受害者 - 娛樂 放火慘被強拍裸照仙人跳忍淚回應了「我完全不知青青有男友」 - 娛樂 李㼈同台17歲校花女兒 美貌曝光網搶喊岳父 - 娛樂 《霹靂兵烽決》談無慾接男一 - 娛樂新聞 - 中國時報 放火疑遭F奶網紅仙人跳付25萬 「青蛙姿全裸片」仍外流 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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