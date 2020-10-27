ROG玩家共和國再添生力軍！ROG Strix Scope RX光學機械電競鍵盤與ROG Cetra RGB入耳式電競耳機新上市。11月底前購買ROG Strix Scope RX，隨貨贈送ROG Sheath Electro Punk電競桌墊(價值NT$1,290)。

首款採用ROG光學機械鍵軸的ROG Strix Scope RX，透過「RX紅軸」特殊中空方型桿及四個角栓改良傳統機械按鍵晃動問題，並以X型穩定器確保鍵壓力道平衡，1.5 mm觸動點即可啟動紅外線觸發，達到1 ms瞬時回饋，成就近乎零延遲的精準鍵擊。配備鋁合金上蓋、IP56級防塵防水及長達1億次的鍵擊壽命，更加持久耐用。每顆按鍵皆搭載RGB LED燈可獨立發光，遊戲氛圍結合獨家Aura Sync同步燈效，讓玩家輕鬆打造個性化體驗。配搭USB 2.0連接埠，隨時連接滑鼠、快閃儲存裝置或為手機充電。

ROG Cetra RGB USB-C入耳式電競耳機，相容多種裝置，配備1,680種RGB燈效顏色，盡顯玩家風格。具備主動降噪技術，並採用獨家10mm大尺寸ASUS Essence單體，提供渾厚低音與聲歷其境的音效體驗。創新的「環境模式」可在必要情況下立即讓外界聲音傳入，無論是穿越馬路或聆聽航空公司登機門廣播，避免錯失周遭訊息。隨附三種尺寸的人體工學耳塞與耳翼，以及一對泡棉耳塞，給予玩家最舒適的配戴享受。

(科技)