墾丁國家公園4年前雖開放10處岸釣垂釣點，但與釣客期待不符、釣魚取締爭議不斷，墾管處27日舉行說明會公開修訂內容，初步規畫擴大垂釣帶狀海岸線約8.9公里，在排除安全等疑慮後再開放1處鵝鑾鼻，而釣客需申請垂釣證件。

2016年墾管處開放後灣、紅柴、白砂、下潭仔、青蛙石、船帆石沙灘、港口溪口、佳樂水等10處釣點，但多數釣客不知或無感，直稱後壁湖與鵝鑾鼻周邊才是最佳釣點，但卻未列入開放區實在不合理，怪不得會引發諸多釣魚爭議。

墾管處經多方陳情後，修訂「一般管制區垂釣要點」並辦說明會，處長許亞儒指出，除將10處釣點長度共1公里的點狀、擴及至11處（鵝鑾鼻）垂釣帶狀海岸長度約原來的9倍外，還將研擬新增釣魚證及酌量收取規費，藉此掌握釣友人數，並監測垂釣魚種與環境的各項要求，而證件申請預計明年1月進行公告。

對此，多數與會民眾仍對「釣點」提出質疑，張姓民眾說，墾管處根本不知道民眾的需求，他們提出的釣點不是在地人也不是釣客想要的，希望管處能現勘並與大家商量後，再進行最後決議、送審。

此外，環保團體也表示，希望墾管處在確定開放釣點後，要透過釣魚證收費，別再讓不肖釣友隨意拋棄餌料袋、飲料罐及魚線等廢棄物，藉此維持海岸線的整潔。

(中時 )