國民黨國際事務部針對中天新聞台換照案，在推特以英文向海內外發文，搭配一張蔡英文總統穿上共產黨毛裝的網路圖片，表示「台灣人民值得擁有一個無黨派、獨立且專業的NCC。我們堅定支持言論自由。蔡總統，您呢？」並在推文連結蔡總統2017年4月7日在「鄭南榕28週年紀念追思會」強調當天是「臺灣第一個言論自由日」的總統府新聞。此舉引發民進黨強烈批判；國民黨下午反駁指出，引用網路圖片只為凸顯蔡政府打壓台灣言論自由的現狀。

國民黨指出，國民黨官方推特帳號上所轉載的網路圖片，目的是凸顯蔡英文政府獨裁極權、打壓台灣言論自由的現在進行式，提醒全體國人及國外朋友，在民進黨執政下，台灣即將失去新聞自由、言論自由，成為綠色一言堂；如此支持言論自由的呈現，竟然被綠媒、酸民進行政治審查，正反映出這是如何諷刺的事！

國民黨強調，該圖片早在今年上半年已在網路流傳，4月即在DCARD社群平台上刊登，「新頭殼」7月6日也已於新聞報導中引用，並非國民黨所創。這次引用該圖片目的在於讓世人瞭解蔡英文目前施政獨裁、極權的進行式，強調台灣一定要有充分的言論自由，不然就跟共產制度一樣，而且變成綠色恐怖。

國民黨指出，對台灣現今蔡政府一黨獨大、拿民粹掩蓋獨裁、毀憲亂政的諸多作為，國際上還有許多人士並不清楚，甚至被蔡政府大外宣所蒙蔽，正因如此，國民黨才要積極對外說明。請關心言論自由的大家，多跟國民黨一起監督執政黨的不當行為，共同守護台灣得來不易的民主自由。

國民黨強調，民進黨質疑不應拿蔡英文與毛澤東對比，但這就是文宣呈現的方式，國外也經常將領導人比擬為法西斯人物，以此反對獨裁民粹專制，都屬於相同的呈現方式。民進黨人士護主心切，只針對在野黨的合理文宣大做文章，卻對蔡英文打壓言論自由的不當施政裝聾作啞，令人遺憾。

兼任國民黨發言人的國際事務部副主何志勇也出面表示，捍衛新聞自由！唯有獨立、專業的審查才能站得住腳，否則就與極權國家無異。這次中天新聞審照的作法，傷害言論自由、讓台灣退後，這不是綠色恐怖那是什麼？言論自由、新聞自由是任何民主國家及民主政黨堅持的價值，任何媒體若有被撤照、關台的疑慮，國民黨都會站出來支持新聞自由。很多新興第三波民主國家，在民主化的過程出現逆流，再度變成極權國家，他們也都是民選的總統、首長，我們不希望台灣碰到相同的問題。

媒體詢問，國民黨曾是威權體制，現在以威權質疑蔡政府不覺得奇怪？何志勇說：「所以國民黨下台了啊！所以我們對民主自由有責任，希望民進黨不要重蹈覆轍。」

對於綠營質疑不應拿蔡總統與毛澤東類比，還有法國學者留言認為國民黨的作法是可悲現象。何志勇強調，國民黨反對共產主義，也反對極權政治，該圖片在網路上流傳已久，也是批評的媒體過去引用過；至於法國學者是推特熟面孔，國民黨尊重各種立場及意見，也歡迎交流。

國民黨國際事務部推特發文。（摘自國民黨推特）

(中時 )