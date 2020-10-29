美國總統大選投票日剩下不到10天，外界關注結果對台灣的影響，目前美國各主流民調顯示，民主黨的拜登在全國民調領先尋求連任的川普，而台灣人在亞太多個國家當中，支持川普比例遠超過拜登。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目則說，「川普真的對我們好嗎？他派阿札爾來，我們要開放萊豬，很顯然我們被耍...。」
陳揮文28日在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中提到，「川普真的對我們好嗎？他派阿札爾來，我們要開放萊豬，很顯然我們被耍，為什麼大家這麼開心？你覺得川普對我們很好，可是川普其實利用我們修理大陸，但他也不是真的要修理大陸...。」
陳揮文直言，「川普也沒辦法解釋為何全球最強大國家，在對抗新冠肺炎有多難，且他也不聽專家的建議，歐洲多個國家也很慘，都比半年前第一波疫情還慘，剛好這幾天美國確診人數歷史新高，所有責任都在川普。」
另外，陳揮文也質疑，「川普是總統，但防疫過程怎麼還分民主、共和黨，且在發生疫情、種族問題、警民衝突的時候，川普沒辦法團結美國，你(川普)還是回去主持實境秀好啦」。
(中時新聞網)
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