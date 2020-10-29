港星蔡少芬和陳法蓉是演藝圈著名的好姊妹，兩人除了在網上互動外，也不時在網上PO合照，而昨（28日）是陳法蓉的54歲生日，好姊妹蔡少芬也曬出兩人緊抱照，蔡少芬和陳法蓉兩港姐同框，高顏值畫面絕美。

陳法蓉昨（28日）迎接54歲生日，她一早就先吃長壽麵，曬出生活照並感性說：「卸下華衣美服，做個簡簡單單的自己」，而好姊妹蔡少芬也曬出兩人的同框照，並感性寫下：「生日快樂 又一年，可陪伴你過，實在感恩！真閨蜜！愛你愛你」。

照片中，蔡少芬大方頂著素顏入鏡，47歲的她肌膚光亮、白皙，氣色紅潤，而陳法蓉的凍齡顏值也不惶多讓，雙姝都是港姐出身，天生麗質、顏值美到讓人看傻眼，而兩人緊緊相依，實在姊妹情深。

陳法蓉事後也感性回應蔡少芬：「剛剛你問我2020/1028的生日過得如何？我說很開心！是真的～人在異鄉，有你全家陪伴我疼我，除了感恩只有感恩」，她也感謝好友、粉絲為她準備的生日禮物「幸運的我沿途有你們，是我的福氣」。

(中時新聞網)