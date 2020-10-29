法國警方證實，尼斯的巴黎聖母院29日上午9時(台灣時間29日下午4時)傳出攻擊事件。1名歹徒持刀隨機攻擊，造成至少3人死亡、多人受傷。其中1名死者在教堂內遭斬首而亡，目前尼斯市長艾斯楚斯(Christian Estrosi)已定調該起攻擊為恐攻。

艾斯楚斯在推特上表示，持刀的歹徒於聖母院一帶行兇，2人死於教堂之內，1人死於對面酒吧，兇嫌已為警方所逮捕。他表示，事件發生後已和法國總統馬克宏通電。馬克宏表示對市長、所有警察與尼斯人民表示支持，並表將趕往尼斯與受害人同在。

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

法國內政部推特也提到，目前安全與救援部隊已趕到現場，附近居民應避開該區域。

由於法國日前才發生歷史老師於課堂上展示諷刺穆罕默德的漫畫，而遭到激進分子攻擊。警方表示，仍不清楚目前尼斯恐攻與前述事件是否有關聯；但初步研判為單獨犯案，尼斯兇手在逮捕過程中受傷，已送往附近醫院。

艾斯楚斯還指出，在歷史老師殉難的13天後，法國民眾已對包容激進伊斯蘭分子的作法無法滿意。尼斯的受害者充滿不安，尼斯已付出太多代價，就像近年來的法國一樣，尼斯人應該大團結。

「澳聯社」報導則指出，隨著法國歷史老師遇害，不少法國官員在民情支持下，堅持人民有展示諷刺漫畫的權利，不少民眾也上街遊行以漫畫向遇害者致意。

隨後法國領導人馬克宏的反伊斯蘭論調更激怒穆斯林世界，揚言抵制法國商品。尼斯此時發生恐攻，無疑讓已經緊繃法國與穆斯林世界關係，更形緊張。

(中時新聞網)