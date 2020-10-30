法國29日驚爆一日連3次恐攻，包括尼斯聖母院、法駐沙烏地阿拉伯吉達使館以及亞維儂一帶傳出持刀持槍恐攻，共造成造成至少3人死亡、多人受傷，其中1名死者遭恐怖分子斬首，引起全球領袖譴責，但此時馬來西亞前首相馬哈地卻發推文表示，穆斯林有權「殺害數百萬法國人民」，引起眾怒。

據《每日郵報》報導，今年2月下台的馬哈地（Mahathir Mohamad）在法國遭連續3起恐攻襲擊後，於推特上提到本月1位法籍老師因在課堂上畫了伊斯蘭先知穆罕默德的卡通畫像而遭斬首，他認為「言論自由並沒有包括污辱其他人民」。

曾任馬來西亞首相長達24年的馬哈地雖並未支持恐怖分子斬首法國教師，但表示「不尊重宗教信仰，憤怒人民會殺害之」，接著又在推特上表示，「法國在歷史中殺害了上百萬人民，其中很多為穆斯林，故穆斯林有權憤怒，為了報復過往的大屠殺而殺害百萬法國人民」，

馬哈地表示，法國應該教導人民尊重其他人感受，「當你們只因一人而譴責了穆斯林與他們的宗教信仰，穆斯林有權懲罰法國人」；不過他也稱，整體而言，穆斯林並未採用『以眼還眼』的法律，穆斯林沒有。法國人不該採行。

雖然馬哈地的推文並未明確指出與法國3起恐攻案相關，但已遭推特標註「美化暴力」，不過並未將其刪除。但不久之後，這則推文已被刪光。

對於法國遭受一連串恐怖攻擊，國際領袖也紛紛向法國表達支持與同仇敵愾，包括聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、伊斯蘭教開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目、天主教教宗方濟各（Pope Francis）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）與美國總統川普（Donald Trump）等。

(中時新聞網)