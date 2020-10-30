時代力量前立委黃國昌在臉書貼出多張「中天高層主管微信截圖」，指旺旺集團董事長蔡衍明介入中天新聞營運；中天表示，截圖內容皆為董事長對於時事的看法，也在換照聽證會上說過。繼資深媒體人羅友志怒轟「黃國昌聯手NCC搞旺中」，國民黨革實院長羅智強今在臉書發文，稱黃國昌為「NCC打手」、「雙標刀在手，打手變戰神」，黃若指蔡衍明對中天下指導棋所以要關台，那麼民視要不要關？更別提三立。

黃國昌日前的說法，引起外界高度質疑，資深媒體人羅友志昨就怒轟「黃國昌聯手NCC搞旺中」，直指黃「爆料行為」根本是自爆，明確暴露中天關台事件有明確的政治力介入，因黃貼出的對話群組都是高階主管，在公司沒有一定層級的人無法加入，但黃國昌何德何能，可以拿到這些圖片？「是誰幫你的？」羅友志質疑，給黃國昌截圖的人又是在為誰服務？誰過去在中天做到高層主管，如今卻被挖角當上高官？他認為蔡董事長心知肚明，而這些人還在說「沒有政治力介入」，根本是在「騙肖欸！」

羅智強今也在臉書發文質疑指出，黃國昌說蔡衍明對中天下指導棋所以要關台，「啊！親愛的NCC打手黃國昌」去年「家變」的民視，董事長王明玉在上半年給股東的一封公開信說：「2018年民視嚴重偏離創台宗旨，成為前董事長（郭倍宏）個人的電視台，並淪為喜樂島政黨的工具…。」，這個情節甚至違反法有明定的「黨政軍條款」。

羅智強說：「NCC打手黃國昌，請問，民視要不要順便關一關？哦！我還沒說黃國昌連提都不敢提的三立。雙標刀在手，打手變戰神黃國昌，神啊！」

羅智強這則發文不到1小時，有近8千人按讚、近300位網友留言，紛紛表示「書是讀到屁股去了！誤人子弟！」「三立~人家是綠色的！」「黃國昌她的誰，不是在大陸開公司？」「大家檢舉三民自太少了，應該要多向NCC檢舉，看下次換照會不會比照開公聽會審照。」「期待能再次看到（假哭）橋段，佬濕加油！」「懷疑 黃先生的理念 及動機 純潔否」「他已經不是立委！在時代也沒有地位。所以偶爾出來講幹話讓世人知道還有這個人」「他是一個小丑，講話兩套標準，我不否定他在立法院時期 確實有些表現得非常的 驚豔，許多立法委員是沒有辦法跟他 比的。但是不能守住正道，被人看穿手腳 就是一個標準的政客。」「這個前大立委很厲害，嘴神厲害啊！」「黃國昌不是已經沒戲了？竟然還有這齣雙簧戲。」

(中時 )