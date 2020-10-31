根據疾病管制署監測資料顯示，近期國內0至6歲幼兒急性腹瀉與類流感就診人次，均較中秋連續假期前上升；目前已進入腸胃炎與類流感好發季節，除務必落實個人手部與呼吸道衛生，也應留意自身及家中嬰幼兒健康情形，以降低感染或傳播疫病的風險。

0至6歲呼吸道融合病毒 陽性件數呈明顯上升

疾管署指出，上週（10月18日至10月24日）國內0至6歲急性腹瀉就診共1,178人次，較中秋連假前799人次上升47%；上週類流感就診共2,477人次，亦較中秋連假前1,882人次上升32%，但類流感就診低於去年同期（2019年第43週3,313人次）。

另外，依據實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，近期0至6歲呼吸道融合病毒（RSV）檢出陽性件數呈明顯上升，第43週檢出數佔疾管署監測呼吸道病原體76%。

3常見病毒性腸胃炎 諾羅病毒任何年齡層都易受感染

疾管署提及，國內較常見的病毒性腸胃炎致病原為輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒，輪狀病毒及諾羅病毒主要流行季節為11月到隔年3月間，腺病毒則全年都可能發生。

然而，輪狀病毒、腺病毒好發於5歲以下幼童，其中輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；而諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。

呼吸道融合病毒 飛沫或直接、間接接觸要注意

呼吸道融合病毒為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情；感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。

身體出現5大症狀快就醫 養成良好日常生活習慣

無論是腸胃炎或類流感等呼吸道疾病，都可透過落實正確勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣來預防。疾管署提醒，除應注意個人手部衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂正確洗手；出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所時，請佩戴口罩並保持社交距離。

若發現自己或嬰幼兒出現嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀時，可至鄰近院所就醫，並儘量在家休息，避免出入公共場所或接觸其他健康的幼兒，以降低疫情傳播的機會。

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(中時新聞網)