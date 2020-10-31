隨著對中國大陸間諜活動警戒心越來越高，知名英國情報機構軍情五處、軍情六處等機構將擴大招募中文人才參與情報活動。

《德國之聲》引述多家英媒報導說，鑒於來自大陸的威脅加大，英國情報機構將招募更多會講中文的人才，這些情報機構包括英國秘密情報局（軍情六處，MI6）、英國國家安全局（軍情五處，MI5）和政府通信總部（GCHQ）即將展開活動，加強招募語言專家加入「情報調查的核心」。

《倫敦晚旗報》（Evening Standard）報導稱，中國大陸的間諜活動已經達到非常龐大的規模，主要目標是竊取智慧財產權等商業機密以及干預政治等行動；英國情報工作在規模上無意趕上大陸，主要目標是通過技術創新、更複雜的情報知識技能以及與五眼聯盟等盟友的緊密合作來領先情報對手。

報導指出，已有一些求職網站已刊登了英國情報機構徵才的消息，內容寫道：「即將公開：MI5、MI6和GCHQ近期內將展開中文語言專家招聘活動。」MI5的中文語言專家將負責利用語言能來協助情報分析，在指導專案和推動調查中發揮積極作用。

今年4月履新的英國軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）曾公開表示，英國面臨中國大陸與其他國家的「敵對行為」。他在10月14日發表就職以來首次公開講話，直言俄羅斯、中國大陸、伊朗等國對英國構成了嚴峻挑戰，這些國家的間諜和破壞行為越來越嚴重也越來越複雜。

英媒《金融時報》（Financial Times）麥卡勒姆的話說，北京的間諜活動通常是針對敏感商業資訊及智慧財產權，但英國情報人員還發現大陸試圖干預政治活動。他還透露英國不久前曾挫敗了大陸針對歐盟的政治干預行為。他說，英國希望在氣候變化等全球性大問題上與大陸合作，同時對抗其隱秘的敵對活動，其中將優先應對來自大陸的活動。

(中時新聞網)