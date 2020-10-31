萬聖節到來，各種派對、街頭佈置顯得相當熱鬧，不少人更是特別打扮一番。而國民黨立委許淑華昨(30日)就先在臉書曬出一張萬聖節照片，照片曝光後，已經獲得超過13000個讚，也引發不少網友紛紛留言。

許淑華每次現身都成為民眾關注焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號。這次在萬聖節，她也曝光一張自己的照片，並寫下「不給糖就搗蛋」，還配上搞怪表情，瞬間吸引不少人的目光。

很多人都留言寫下，「哇！太可愛了」、「淑華姐好口愛」、「委員什麼造型都很有氣質」、「淑華委員也有可愛的一面！輕鬆一下又何妨」。

多在南投跑行程的許淑華，常常在臉書介紹南投在地美食，而她日前也證實，前陣子除了籌備參選南投縣長，還趁機進廠維修，開了眼袋並矯正牙齒。據《中評社》報導，許淑華微整容除了是讓氣色更好一點，當然也是希望帶給選民好印象，因為之前拍照時發現明明有睡飽，但臉色看起來特別疲累，經過處理後就精神就比較好。

(中時新聞網)