《刻在你心底的名字》劇組與民眾同樂。（索尼影業提供）

《刻在你心底的名字》劇組與民眾同樂。（索尼影業提供）

《求婚好意外》由克莉絲汀史都華及麥坎西戴維斯主演。（索尼影業提供）

青春片《刻在你心底的名字》的虐心男男戀，締造全台8400萬票房佳績，陳昊森、邵奕玫、法比歐、林暉閔、導演柳廣輝與監製瞿友寧10月31日以行動力挺同志大遊行，陳昊森感動地說：「今天的感覺很新鮮，內心被很多同志朋友的勇氣感動著。一部電影能持續為這世界帶來一些改變的力量，這讓我覺得自己的演出格外有意義。」

身為《刻在》鐵粉的那那大師一看到陳昊森出場相當激動，愛唱歌的他更在現場為粉絲謀福利，他們在台北明曜百貨前的花車舞台上，與粉絲熱情歡唱互動。陳昊森除了帶來電影主題曲〈刻在我心底的名字〉外，還演唱了片中歌曲〈這個世界〉，音樂一響起，立刻嗨翻現場，差點癱瘓忠孝東路的遊行車隊。遊行結束後，劇組則趕場當天的電影映後，與上千名參與彩虹場次的粉絲見面，為活動劃下完美句點。

該片發行商美商索尼影業台灣分公司長年支持同志平權議題，並尊重多元共融文化，至今在全球市場發行不少同志題材電影，包含《窈窕淑男》、《費城》、《面子》、《以你的名字呼喚我》、《神力女超人的秘密》、《離經叛愛》。最新作品由「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和麥坎西戴維斯（Mackenzie Davis）﻿主演的同志愛情喜劇《求婚好意外》，則將在12月18日在台上映。

(中時 )