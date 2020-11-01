台南市警察局今(1)日下午公布馬來西亞女大學生命案的懲處名單，台南市長黃偉哲表示，台南市警察局已經公布分局長處分命令，警察局長詹永茂也自請處分，這部份，市府將在整起事件相關工作告一段落後做處理。他提到，詹剛到任3個月，南市府後續會再與警政署研議、通盤考量後再處置。

黃偉哲說，保護人民生命財產安全，警察局責無旁貸，雖迅速逮捕嫌犯，但當中牽涉沒有開立三聯單、失言等究責部分，也須賞罰分明。

由於女大生雙親今晚將來台，黃偉哲表示，將全力與中央配合，協助女大生家屬來台事宜，中央方面，包括外交部負責家屬的簽證護照申請，內政部處理移民署文件部分，中央疫情指揮中心負責外交泡泡。防疫方面，台南市政府全力配合中央，市府並將派員全程陪同及負責防疫旅館，安全方面地方警力也會全力配合。

黃偉哲指出，中央要求包括市長在內等非防疫相關人員，不宜與家屬直接接觸，這方面將遵照中央的規定。至於殯葬處理也將尊重家屬意願，配合馬來西亞當地風俗，家屬提出的要求，市府會盡力配合協助。

(中時 )