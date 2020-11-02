伍佰8月底因滑冰意外受傷，左腳內側韌帶斷裂6公分、外側骨折有10公分傷口，開刀放鋼板進去固定後，傷勢日漸恢復，現已不需依靠拐杖，他今宣布原訂舉辦的「今夜伍佰9」三場演唱會確定之延期日為11月20日高雄場、11月29日台中場與12月6日台北場。

伍佰出院後已在家靜養8週，他返家時腳非常腫脹、行動不便，家中擺放好幾個助行器及輪椅，他除了回診等必要事情，幾乎足不出戶，每天喝一碗補湯，注重蛋白質的攝取、吃的很營養，原本醫生評估至少需要3個月的恢復期，他僅8週就不需要依靠拐杖走路，也開始進行復健。

除了宣布重新啟動「今夜伍佰9」巡迴演唱會，他也將推出第5本攝影書《伍佰·滑雪場》，他在休養期間買了很多攝影書，欣賞別人的作品，也看完許多之前因為工作滿檔、沒有時間看的大部頭歷史書。《伍佰．滑雪場》來自他2008年至2020年於滑雪時拍攝的照片。伍佰從數萬張影像作品中，逐一挑選與親自排列，新書將於11月5日上市，11月21日於台北誠品松菸店舉辦新書簽名會。

喜歡旅行的伍佰愛上北海道的雪景，在第一本的《伍佰．風景》攝影書中也有出現過，後來每一年他都會抽空去北海道，吃懷石料理、泡溫泉、拍雪景，進而愛上滑雪。他同時也是能夠站上俗稱「黑鑽石」等級的高手滑雪道、擁有高超滑雪技術的獵雪手。

而之前在7月底開賣的「今夜伍佰9」，3千多張門票已秒殺，明年伍佰&China Blue Rock Star 演唱會將全面啟動，2021年1月23日將率先於台中圓滿戶外劇場開唱，而台北小巨蛋的場次也即將公佈。

伍佰即將啟動「今夜伍佰9」演唱會，以及推出最新的攝影書《伍佰·滑雪場》。（徠卡相機提供）

伍佰即將啟動「今夜伍佰9」演唱會，以及推出最新的攝影書《伍佰·滑雪場》。（徠卡相機提供）

(中時 )