過去在大陸以國家資源補貼企業的壓力下，台灣的面板、太陽能及LED產業曾經許多人眼中的三大「慘業」，而今年面板產業和太陽能產業都已漸入佳境。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣的面板產業、太陽能產業，開始轉虧為盈，這些苦熬多年的「慘業」，在今年第二、三季翻身，非常有意義。

謝金河昨在臉書發文指出，上市櫃公司陸續公布第三季季報，令人眼睛一亮的是，面板產業出現虧轉盈的訊號，去年大賠191.5億元，上半年又虧79.53億元的友達，第三季出現28.95億元淨利，這個虧轉盈訊號，可以確定是友達好的開始，也許今年有打平的希望。

他說，同樣的，去年慘賠174.45億元，上半年虧損100.49億元的群創光電，今年第三季好不容易出現15.42億元的淨利，也許打平仍有困難，但這是一個翻轉的訊號。面板產業在2017年一度有好景，但這兩年又陷入殺戮的危機。在京東方，華星光電追殺下，台灣的面板雙虎苦撐待變，如今終於乍現曙光。

謝金河分析，一方面是中國大陸的國家補貼轉向半導體，對面板產業的壓力減輕很多；另一方面是，台灣面板厰面對中國殺價，轉向利基產品的應用市場，逐漸找到一條出路。他說，上周群創光電總經理楊柱祥在南科聽他演講，也強調群創光電會愈來愈好。這次群創股價從4.85元漲到10.6元，終於回到面額以上，也代表著苦盡甘來的佳兆。

至於另一個慘業是太陽能。今年第二季，元晶、茂迪開始出現獲利，聯合再生熬到9月也出現3.24億浄利，茂迪自結8月賺5100萬元，元晶自結9月賺4664萬元，連續慘賠10年的太陽能產業終於在第二季見到曙光。在過去10年漫無天日的殺戮中，益通不支倒地，茂迪熬到最後一刻翻身，這可以說是台灣最艱難的慘業。

謝金河補充，往前看，2025年的非核家園如果要是順利達成，太陽能發電的目標是22GW，離岸風力發電是5.7GW，現在全台種電，台灣過去把太陽能組裝成模組外銷，如今全面在台灣種電，整個情勢逐漸扭轉。

最後，他也提到「現在剩下LED產業的翻轉，晶電的Mini Led是重要的指標」。然而，過去三大慘業吃掉全體上市櫃公司的淨利，今年第三季這些慘業翻身，對於第三季財報會有很大的正面效應，這些苦熬多年的慘業在二、三季翻身，非常有意義。

(中時新聞網)