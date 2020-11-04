2020美國總統大選3日正式登場！共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）表示，他很樂觀看待自己的贏面機會大！他預估自己會在佛羅里達州、亞利桑那州等關鍵搖擺州勝出。川普預測自己將贏得至少306張選舉人票，但不會過早宣布自己勝選。

要贏得美國總統大選，並非是從總得票數分出勝負。真正決定選舉結果的是所謂的選舉人團（electoral college）制度。候選人需從538個選舉人票中，拿到至少270張過半的選票才能勝出。

據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）整理各家民調平均走勢所公布的最新結果，在關鍵搖擺州之一的北卡羅來納州，川普支持率47.8%，拜登則是47.6%。

另據民調指出，川普在搖擺州俄亥俄州、愛荷華州也擴大領先，在俄亥俄州以47.4%的支持率勝過拜登46%，在愛荷華州則以47.6%贏過拜登45.6%。

今年由於新冠疫情的緣故導致郵寄選票暴增，《紐約時報》預料許多關鍵州的計票結果都會延遲，僅約9個州能在投票日隔天的11月4日中午大致開完票。

(中時新聞網)