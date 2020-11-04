阿聯酋航空今日宣布，SkyCargo貨運將重啟貨運航廈Emirates SkyCentral DWC，設立全球首座可冷藏儲存新冠肺炎疫苗的運輸中心，為疫苗問世後所需的物流運輸做準備。阿聯酋航空指出，SkyCargo貨運將成立快速應變小組，簡化運輸所需的流程，替世界各國提供最快速的疫苗運輸服務。

阿聯酋航空將於貨運航廈Emirates SkyCentral DWC設立GDP藥品專用恆溫認證、超過1200坪的新冠肺炎疫苗專用運輸中心，隨時能存放約1000萬劑疫苗，並讓疫苗維持在攝氏2至8度的冷藏溫度。

SkyCargo貨運也提供增值服務區，讓疫苗重新冷藏和包裝，以向客戶提供全球分銷。而也因具有儲存、運輸數百萬劑疫苗的空間與能力，加上專門團隊可加速疫苗的運送作業，都讓阿聯酋航空SkyCargo貨運能在疫苗上市後，透過定期與包機航班服務，快速供給大量疫苗至所需的城市。

阿聯酋航空說，公司運用其數10年來為全球藥品生產商運輸溫度敏感藥品和疫苗的豐富經驗，阿聯酋航空SkyCargo貨運積極研發解決方案，以應對未來需要在短時間內將疫苗運送至全球的挑戰。阿聯酋航空SkyCargo貨運亦自2016年起，對溫度敏感藥品的運送進行大量投資並推出Emirates Pharma，更於過去4年中，運送超過25萬噸的藥品至全球30個城市。

阿聯酋航空SkyCargo貨運因擁有高效且現代的寬體飛機機隊，目前已將服務網絡觸及6大洲、超過130個城市，服務航線亦涵蓋全球主要的製藥中心和生產基地。

(中時 )