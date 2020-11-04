林務局近年推動國產木材製別標章，消費者可認明標章選購台灣本地國產材製成的產品。（邱立雅攝）

根據林務局統計，台灣每年使用木材高達600萬立方公尺，但僅1％來自國產木材，相較鄰國日本每年高達30％自產木材比率，台灣自產木材使用率亟需提升，林務局新竹林區管理處為提高民眾認識國產材，在將軍村舉辦森家不凡國產材特展，並宣傳林務局推廣的台灣木材標章，讓國人在選購家具時也能認明標章，享用台灣自產優質木材。

台灣的總森林面積為200多萬公頃，森林覆蓋度超過60％，但根據統計，每年台灣進口木材超過550萬立方公尺，國產材年產量卻僅5萬立方公尺，僅占1％。新竹林區管理處副處長陳啟榮表示，國產材使用的低比率，造成台灣木材工業產業鏈一蹶不振，為了振興台灣林業，希望將國產材使用率至少提升到3％甚至更高。

陳啟榮指出，過去國內生產的木材主要運用在板模、建材等較粗放的方式，但為了要活化國產木材、走入民眾生活，除了傳統建材之外，木製家具、工藝品甚至相思樹釀製啤酒等，都可讓國產材使用上更為多元，於是林務局在近年推動類似木材生產履歷的台灣木材標章，讓民眾放心購買國產材製品。

此次新竹區林管處攜手龍華科技大學、中興大學森林學系、厚食聚落農食合作社及梧桐環境整合基金會，在將軍村生活里院共同合辦森家不凡國產材特展，即日起至12月13日止，現場展出相思木沙發組、苦楝木貝殼椅、台灣杉餐盤等等，展現國產材多元性與台灣木工設計製造實力。

(中時 )