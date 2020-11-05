美國總統大選正如火如荼地進行開票中，民主黨候選人拜登及川普兩人競逐備受關注，兩人也慢慢地展開拉鋸，不僅是美國人相當關注，台灣也有不少民眾也關心投票結果，因此有網友在網路問及「拜登贏了的話臺灣會被秋後算帳嗎？」而該問題也掀起了超多網友的熱烈討論。

原PO於PTT八卦發文問及「拜登贏了的話臺灣會被秋後算帳嗎？」內文闡述，若這場選戰，「就算跟拜登說沒有押寶川普，拜登應該也不會屌我們吧？」隨即問到，台灣是不是有可能因此被秋後算帳？並問有沒有八卦？

不少網友加入討論，並認為「不會！他會忘了台灣」、「是要算什麼帳 誰管你東南亞小破島」、「三角形大師已經開始布局了 兩黨都有交好 不用怕」、「老美只是想賺錢而已，別想太多」、「美豬還是要吃的，乖」、「反正誰上都還是會拿武器塞台灣嘴」。

不過，當中也有人表達了異見，「老實說絕對會的吧！選前這樣重壓川普真的很不智」、「壓對了也沒啥好處，壓錯了死全家，不懂到底為啥要壓寶」、「會宣布台灣是中國的一部分中華民國已經不在了」、「拜登贏了話，台灣可能不只要吃美豬，連豬屎都要吃了」、「拜登立場親中，台灣會比較麻煩」。

(中時新聞網)