人民幣兌美元中間價5日報6.6895，調貶124個基點，4日交易日中間價報6.6771，在岸人民幣4日收報6.7138。

第一財經引述Wind數據指出，離岸人民幣對美元匯率11月4日報收6.6214，較前收盤價漲589點，盤中最高漲至6.6206元，續創2018年7月中旬以來新高。5日早盤，離岸人民幣走勢震盪，截至發稿，報6.6365元。

平安證券指出，當前人民幣升值已經接近充分，升值的上限或在6.5左右。中長期看，尚不能斷言美元進入了長期走弱週期，但倘若如此，人民幣匯率的波動中樞將出現升值。政策上看，中國仍將面臨資本持續流入的可能，人民幣匯率升值的支持因素仍多。因此，需要對人民幣匯率走強做好政策預備，增加波動彈性而非加重單邊預期應是政策的重中之重。

東京三菱日聯銀行報告認為，預計人民幣的波動性將在11月增加。不過仍預計人民幣中期會升值，至年底人民幣大概率在6.6至6.9區間波動，但未來一年人民幣將可能升至6.55。

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