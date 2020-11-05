2020美國大選，到底是川普還是拜登能夠當選，掀起全世界注目，今天川普決定打訴訟，彰化台新環保公司董事長黃麗香更是超級的川普粉絲，喊出只要川普當選就放10天假，若是對手拜登當選，公司一樣放假，但放的是「3天喪假」。還強調是有薪假、不是無薪假，讓人看得直呼太誇張了！太瘋狂了。

台新董事長黃麗香是川粉，這次強調不論結果，「10天或3天都是一次放完，還是給全薪」，並會川普拍一支為川普片，彰化廠的公司外圍都貼滿川普海報，讓人覺得好勇敢，不怕押寶押輸了？

據公司內部表示，黃麗香年輕在美國待過很長時間，以前就崇拜川普了，因為台灣公司業務接觸美國客戶，彼此都是川普的粉絲，促成了許多生意上的交易，因此這次公司上下一起支持川普。

台新環保公司總部位於台北，工廠在彰化和美，專門從事廢車船解體及廢鋼鐵五金處理，並生產瀝青、石油焦等製造建築防水材料和其他製品，規模龐大。

公司也表示，今天11點30分在台北市民生東路三段出面召開記者會對外說明支持川普，董事長黃麗香敬邀，表示希望支持川普的記者一起為川普當選加油，「如果川普當選全廠上下員工放假10天以示普天同慶！如果川普落選全廠上下員工喪假三天為全宇宙祈禱！」

台新環保公司彰化廠公司外牆貼滿川普海報。（台新環保公司提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化這家公司全部川粉！老闆豪氣喊：川普當選 放有薪假10天。

(中時 )