人民幣匯率因美大選膠著而出現大幅震盪。（圖／王德為攝）

美國總統大選陷入膠著狀態，結果短時間難出，隨著不確定性上升，人民幣匯率出現大幅波動，走勢有如坐雲宵飛車。

《美國之音》報導，人民幣兌美元週三短暫暴跌高達1.4%，當時早期點票結果顯示，現任美國總統川普與在前副總統拜登的競選中處於優勢，與多數民調傾向於拜登的預測相左。隨著兩位候選人的差距逐漸縮小，人民幣跌幅隨之縮小，最後僅下跌0.3%，約每美元兌6.7人民幣。受管控較嚴的在岸人民幣在下跌超過1%後止跌至下跌0.2%。

報導說，美國總統大選仍在計票，結果短時間恐難以出爐，由於結果不確定性上升，人民幣匯率仍將因選舉結果而出現敏感的大幅波動。

「鑒於中美關係緊張，（人民幣）市場走勢取決於美國大選結果，」瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）在研究報告中寫道。他表示，如果川普連任，那表示「美國優先議程和保護主義政策的延伸」。

美中關係在川普政府時陷入低點，美中貿易戰已經演變成一場關於科技和國家安全的廣泛衝突。如果川普再度當選，他的貿易政策可能進一步打壓人民幣匯率。

近幾個月來，隨著大陸經濟逐漸從新冠疫情中恢復，以及投資者為拜登可能勝選做準備，人民幣對美元的匯率一直在飆升。

雖然一些分析認為，川普獲勝將導致美國對大陸的態度更加強硬，但也有分析指出，任何一位當選都會對北京採取強硬的態度。摩根大通分析師上月在一份報告中表示，即便拜登贏得大選，華盛頓和北京也會因為在科技方面的爭奪而繼續分裂。

此外，撼動人民幣的因素還包括大陸金融科技巨頭螞蟻集團暫緩上市，也對市場上人民幣的資金需求帶來影響，增加了匯率的不確定性。

(中時新聞網)