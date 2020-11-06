盛傳普丁罹患帕金森氏症 明年1月下台 12:292020/11/06 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁11月5日在莫斯科出席視訊會議的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 莫斯科消息人士透露，俄羅斯總統普丁恐怕罹患帕金森氏症，將於明年1月下台。 先前37歲的奧運金牌體操女將卡巴耶娃（Alina Kabaeva）和這位現年68歲的強人總統傳出緋聞，並據說為他生下一對雙胞胎。而據《每日郵報》（DailyMail）6日報導，消息靈通人士說，卡巴耶娃不斷勸他退休。 (中時新聞網) #普丁 #俄羅斯總統 #帕金森氏症 #下台 #緋聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川粉女董 遭爆工廠早被勒令停工 04:102020/11/06 社會新聞 信昌化 擬明年元月下市 04:102020/11/06 證券．權證 庾澄慶感念34年前薛岳提拔 04:102020/11/06 娛樂新聞 美猛賣台武器 財政負擔大增 04:102020/11/06 政治要聞 圓點登興櫃 躍居生技新股王 04:102020/11/06 證券．權證 嘸驚！ 恐慌指數創七個月最大跌幅 04:102020/11/06 財經要聞 新聞透視》川普爭訟拒認輸 恐無功而返 04:102020/11/06 國際大事 張復建穿紙尿褲演戲羞原形畢露 04:102020/11/06 娛樂新聞 暌違40年 成大2021全大運秀科技 04:102020/11/06 地方新聞 安心即時上工 拍板延至明年6月中 09:152020/11/06 生活 國際熱門新聞 美國大選不斷更新》川普只以0.4％在賓州領先拜登 停止計票要求被駁回 - 美大選 謊言連篇！川普講話到一半 3美媒立刻切了直播 - 國際 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 - 國際 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 - 國際 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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