莫斯科消息人士透露，俄羅斯總統普丁恐怕罹患帕金森氏症，將於明年1月下台。

先前37歲的奧運金牌體操女將卡巴耶娃（Alina Kabaeva）和這位現年68歲的強人總統傳出緋聞，並據說為他生下一對雙胞胎。而據《每日郵報》（DailyMail）6日報導，消息靈通人士說，卡巴耶娃不斷勸他退休。

(中時新聞網)