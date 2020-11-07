十一月的行情以美國大選作分水嶺：第一週一定是選舉結果得知前的膠著觀望；自第二週起，儘管市場仍會擔心大選出現無效選舉、抗議、重新投票、疫情擴大與封城再起等利空揣測，筆者仍認為就應針對明年會走旺的產業，可以開始選股並進場佈局。之所以如此結論，主要核心理由如下：

1.這個行情在四月起就不管疫情，只管熱錢有沒有寬鬆，所以現在再談疫情時，其實只是給選前不確定性找個理由下車罷了。

而市場認為歐美二度封城會造成經濟的復甦力道再次疲軟一說，我持保留看法。舉凡餘震一定不會強於主震、二階衝擊往往低於一階衝擊，應用在股市也是如此道理。更何況我們將這次疫情數據化，觀察全美新增病床及ICU(加護病床)有無比三至五月來得嚴重？從附圖可以明顯發現差距甚遠，且ICU病床又較整體新增病床來得平緩，代表雖有疫情，但不致釀成醫療體系崩潰。

2.美國總統不管誰當選，選後都有機會儘快通過紓困方案。而市場共識拜登當選會先下再上、川普反之為先上再下，基於效率市場的假說，眾人一致的方向，往往都與結果相違背。如今行情既然在選前找個理由跌過，則有利選後不管是誰都有機會直接上。

3.觀察各大指數的波段高點，完全不同步：台股在七月，韓股在八月，NASDAQ在九月，費半在十月(見附表)。這說明決定高點的因素是在各自的核心力，而不是在疫情，也不是在選舉結果這種共同的系統性因素。既然指數依序見高，自然會輪流落底，則台股先跌先止跌的機會就出來了。

本文為美國大選前撰寫，筆者大膽研判台股最多跌在半年線12200點即有強力支撐，距離十月底收盤價也最多三百點左右的空間，是可以開始提早做出選股及卡位的動作了。

※投資策略

綜觀明年芳草會綠的產業，其實在此時已有端倪，不外乎以下幾個關鍵密碼：

1.遠距商機(NB、視訊、寬頻)

基於明年至少第一季疫情仍不會消失，但全球開始學習與之和平共存變成生活的常態，故預防措拖不能免，遠距商務及遠距教學仍是生活主要型態。在此之下，上述三大族群會是科技業的重中之重。

2.半導體資本支出(晶圓代工、設備股、IC設計)

不管美國哪位總統候選人勝出，對中國的緊縮已是國策，差別只在執行面的寬鬆程度而已。故中國去美化的商機不會少，對台灣晶圓雙雄及IC設計的依賴只會更深。再加上全球高階製程的軍備競賽，IC設備股仍是資本支出增加下會暢旺的方向。

3.政策議題(電動車、儲能)

大家不用以為拜登上才會好到節能股，川普代表的石油產業不會。或許太陽能是如此，但我相信電動車與儲能已是全球共同的趨勢，也制定了燃油車退場的時間，自然這二大產業方向可以走得很長，有長線保護短線的優勢。

※選股方向

在十一月二日美國大選前的最後一天，台股盤面突然出現兩組強勢族群的方向：一組是寬頻產業(正文、友訊、合勤控)，一組是節能與儲能產業(長園科、立凱-KY)」。這兩組，不正在預告未來的選股方向嗎?!

大家試想，世人皆知要在選前停看聽以應不測風雲，那十一月二日最後交易日還敢動，甚至漲停的個股(正文、長園科)，不管它有多美的故事，至少能用真金白銀去攻漲停就不是一件簡單的事，而且還能帶出族群出來，若不是有特定資金提早卡位不論風險，我還真想不出有什麼其他原因呢！

故延續上月專欄，針對核心產業且已介紹過的個股，再做進一步追蹤：

1.立凱-KY(5227)：

這又是一檔個股與指數脫鉤的範例股，可以從技術面來剖析(畢竟它的基本面在虧損，講再有遠景也很難立即驗證)。

其實此股十月二十八日就是本波高點17.75元回檔的第三十四天轉折日。這三十四天整理期間一直守在現增價12.6元之上，說明還是有人在維護股價。

而三十四天轉折日那天收紅Ｋ，故要想直上的話，紅Ｋ不算轉折要見黑才行，於是隔日十月二十九日確實演出破半年線手法的黑Ｋ，如此才有否極泰來的機會。

果不其然十月三十日演出旱地拔蔥的走勢，股價一度攻上漲停鎖住，但尾盤打開又在十一月二日再突破前日漲停價，代表雖有受長園科漲停的帶動，但不能論補漲，自有其生命力。

未來此股若真的上去，到了15.85元缺口處仍會震盪折回，但維持底部墊高是可預期的，自然可以用長線波段股來回操作的策略來因應。

2.合勤控(3704)：

此股整個十月都在整理，下旬一度漲停又被外資Ｋ下。對此，鑑於股價有基本面保護，明年EPS有機會挑戰四元，故現在的本益比已十分偏低，再加上同產業的友訊及正文也都是整理型態後開始翻揚，而此時的合勤控位置又是三檔最低，故十一月二日的轉強，可樂觀以對。

從圖中所示，合勤控也是過了三十四天的轉折日後開始做週五的補跌，道理同上述的「立凱-KY」；同時，由於合勤控才第一次跌破季線，且季線呈高角度上升，再配合下跌沒有爆巨量，故視為假跌破，上去機會仍然濃厚。

(本文摘自《理財周刊 1054期》)

《理財周刊 1054期》

(中時新聞網)