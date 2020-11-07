你支持經營的同時也兼顧環保的品牌嗎？你選擇手機保護殼時，偏向選擇更有機能性的款式嗎？如果你正在尋找類似的產品，請參考以下來自OtterBox、LifeProof與bitplay品牌今年針對iPhone 12系列推出的保護殼吧！

Otterbox Symmetry 炫彩幾何系列

熟悉iPhone品牌手機殼的朋友，對於Otterbox不會陌生。今年度Otterbox也同樣針對iPhone 12系列推出全系列保護殼，以Symmetry 炫彩幾何系列來說，多色的選擇可以讓你盡情搭配造型，展現自我。獨特的抗菌材質技術則可有效減少保護殼表面常見細菌的數量，保護殼表面加入銀基添加劑，則有助阻止微生物生長。

通過3次(MIL-STD-810G 516.6)軍規防摔測試，保護殼設計也在螢幕邊框、鏡頭變框位置加高，進一步保護螢幕和鏡頭安全。一體式的纖薄設計既可快速安裝，又相當便於攜帶。搭配OtterBox螢幕保護貼（額外選購）可全面為手機防護。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何 + 泡泡騷系列透明保護殼

這一款則是迎合了當前許多消費者偏愛大手機的特性，加上了泡泡騷配件，讓你持握更輕鬆。透明設計不僅能秀出iPhone 12漂亮的機身顏色，PopSockets PopGrip的設計則可以讓你單手穩定打字、輕鬆單手用手機拍片，追劇時則可變身支架，PopTops泡泡帽還很容易拆卸，根據心情進行變換。便利的Symmetry 泡泡騷系列透明保護殼也通過通過3次(MIL-STD-810G 516.6)軍規防摔測試，保護殼採用高出少許的邊緣設計能保護螢幕和鏡頭安全。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何 + 泡泡騷系列透明保護殼，PopTops泡泡帽可以輕鬆更換。（黃慧雯攝）

LifeProof WĀKE 保護殼

此系列是是支持海洋永續發展的產品，由超過85％的海洋再生塑料製成，設計帶有雕刻般的波浪紋，就像海洋一樣。 2米防摔的功能，在保護地球的同時，也要確保手機受到貼心的防護。 此外，購買並完成捐款的登記，LifeProof還會捐US$1至你選擇、保護海洋為目標的慈善機構，為地球的永續發展出一分力。

裝上WĀKE 保護殼，立即就能感受到它的輕薄，裝上後一點負擔也沒有。特別的波浪紋設計，也帶來很不一樣的持握感。在支持環保的同時，WĀKE 保護殼也具備通過MIL-STD-810G 516.6測試的特性，且裝上後仍舊支援QI 支援無線充電。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何保護殼以及LifeProof WĀKE 保護殼（紫色）。（黃慧雯攝）

bitplay Wander Case 立扣保護殼

針對iPhone 12系列，今年度bitplay推出了全新的立扣保護殼，獨立使用時無論直立、橫放都可以讓立扣架變身手機支架，並保有了過往換色背蓋的特性，能搭配穿搭，更顯個人風格。今年全新的換色背蓋採用自然與幾何紋路作為發想，很有戶外風格。Wander Case 立扣保護殼原本保護殼上的扣環可以輕鬆掛在衣物或是包袋上方，空出雙手來發揮工作效率，或是讓你行走無負擔；也可搭配風格掛繩或是多功能背帶使用，在你外出時攜帶手機更輕鬆。

bitplay 針對iPhone 12系列推出全新Wander Case 立扣保護殼。（黃慧雯攝）

bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩（圖上）或是多功能背帶使用。（黃慧雯攝）

bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩示意圖。（摘自bitplay官網）

bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向（圖）、直立都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）

bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向、直立（圖）都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）

Wander Case 立扣保護殼通過美國軍規MIL-STD 810G(1.2M)落摔測試標準，角落也有加強防護，摔落時更更為安心。此外，加上外加的鏡頭轉接環(預計12月上市），還可搭配一系列bitplay全系列外接鏡頭，放大手機攝影的樂趣。

(科技)