你支持經營的同時也兼顧環保的品牌嗎？你選擇手機保護殼時，偏向選擇更有機能性的款式嗎？如果你正在尋找類似的產品，請參考以下來自OtterBox、LifeProof與bitplay品牌今年針對iPhone 12系列推出的保護殼吧！

Otterbox Symmetry 炫彩幾何系列

熟悉iPhone品牌手機殼的朋友，對於Otterbox不會陌生。今年度Otterbox也同樣針對iPhone 12系列推出全系列保護殼，以Symmetry 炫彩幾何系列來說，多色的選擇可以讓你盡情搭配造型，展現自我。獨特的抗菌材質技術則可有效減少保護殼表面常見細菌的數量，保護殼表面加入銀基添加劑，則有助阻止微生物生長。

通過3次(MIL-STD-810G 516.6)軍規防摔測試，保護殼設計也在螢幕邊框、鏡頭變框位置加高，進一步保護螢幕和鏡頭安全。一體式的纖薄設計既可快速安裝，又相當便於攜帶。搭配OtterBox螢幕保護貼（額外選購）可全面為手機防護。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何 + 泡泡騷系列透明保護殼

這一款則是迎合了當前許多消費者偏愛大手機的特性，加上了泡泡騷配件，讓你持握更輕鬆。透明設計不僅能秀出iPhone 12漂亮的機身顏色，PopSockets PopGrip的設計則可以讓你單手穩定打字、輕鬆單手用手機拍片，追劇時則可變身支架，PopTops泡泡帽還很容易拆卸，根據心情進行變換。便利的Symmetry 泡泡騷系列透明保護殼也通過通過3次(MIL-STD-810G 516.6)軍規防摔測試，保護殼採用高出少許的邊緣設計能保護螢幕和鏡頭安全。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何 + 泡泡騷系列透明保護殼，PopTops泡泡帽可以輕鬆更換。（黃慧雯攝）
Otterbox Symmetry 炫彩幾何 + 泡泡騷系列透明保護殼，PopTops泡泡帽可以輕鬆更換。（黃慧雯攝）

LifeProof WĀKE 保護殼

此系列是是支持海洋永續發展的產品，由超過85％的海洋再生塑料製成，設計帶有雕刻般的波浪紋，就像海洋一樣。 2米防摔的功能，在保護地球的同時，也要確保手機受到貼心的防護。 此外，購買並完成捐款的登記，LifeProof還會捐US$1至你選擇、保護海洋為目標的慈善機構，為地球的永續發展出一分力。

裝上WĀKE 保護殼，立即就能感受到它的輕薄，裝上後一點負擔也沒有。特別的波浪紋設計，也帶來很不一樣的持握感。在支持環保的同時，WĀKE 保護殼也具備通過MIL-STD-810G 516.6測試的特性，且裝上後仍舊支援QI 支援無線充電。

Otterbox Symmetry 炫彩幾何保護殼以及LifeProof WĀKE 保護殼（紫色）。（黃慧雯攝）
Otterbox Symmetry 炫彩幾何保護殼以及LifeProof WĀKE 保護殼（紫色）。（黃慧雯攝）

bitplay Wander Case 立扣保護殼

針對iPhone 12系列，今年度bitplay推出了全新的立扣保護殼，獨立使用時無論直立、橫放都可以讓立扣架變身手機支架，並保有了過往換色背蓋的特性，能搭配穿搭，更顯個人風格。今年全新的換色背蓋採用自然與幾何紋路作為發想，很有戶外風格。Wander Case 立扣保護殼原本保護殼上的扣環可以輕鬆掛在衣物或是包袋上方，空出雙手來發揮工作效率，或是讓你行走無負擔；也可搭配風格掛繩或是多功能背帶使用，在你外出時攜帶手機更輕鬆。

bitplay 針對iPhone 12系列推出全新Wander Case 立扣保護殼。（黃慧雯攝）
bitplay 針對iPhone 12系列推出全新Wander Case 立扣保護殼。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩（圖上）或是多功能背帶使用。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩（圖上）或是多功能背帶使用。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩示意圖。（摘自bitplay官網）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可搭配風格掛繩示意圖。（摘自bitplay官網）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向（圖）、直立都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向（圖）、直立都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向、直立（圖）都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）
bitplay Wander Case 立扣保護殼可作立架使用，橫向、直立（圖）都可以輕鬆站立。（黃慧雯攝）

Wander Case 立扣保護殼通過美國軍規MIL-STD 810G(1.2M)落摔測試標準，角落也有加強防護，摔落時更更為安心。此外，加上外加的鏡頭轉接環(預計12月上市），還可搭配一系列bitplay全系列外接鏡頭，放大手機攝影的樂趣。

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(科技)

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