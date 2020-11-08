一般人普遍印象都是中南部美食小吃多，又比北部便宜不少，但有網友在臉書PO文表示，自己到高雄小吃店點了要價60元的小卷，上桌後卻發現盤子裡面只有6小塊，讓他傻眼，照片曝光後也引發網友兩派論戰。

原PO在臉書《靠北餐廳2.0》表示，自己到高雄某間雞肉飯小吃店用餐，點了一份60元的小卷，上桌後讓他看傻，因為盤子內只有6小塊小卷、薑絲與醬油。

網友點了60元小卷，上桌後發現只有6小塊，讓他傻眼「我長得像盤子嗎」 (圖／靠北餐廳2.0)

原PO表示當下馬上去問老闆「這樣60？」，對方卻淡定回答「對啊，怎麼了」，他只好摸摸鼻子回座位「可能我吃米不知米價」，事後將照片上傳，大嘆「6塊60，我們是長盤子臉嗎」。

網友看到照片後紛紛回：「這也太扯」、「這應該是上一組客人吃剩的吧」、「應該是醬油很貴」、「你要點大卷才對」、「應該是盤子太大了」、「上過一次當就好了，當繳學費」，但也有人為店家護航：「這價位合理啊」、「不然你自己買回家煮」、「本來就一隻60」、「海鮮本來就很貴」、「你的確不知米價」。

根據《TVBS》報導，老闆對此表示小卷價格有季節性因素影響，，現在賣60利潤已經很低，可能是汆燙後縮水3分之1，才會讓客人誤會。

(中時新聞網)