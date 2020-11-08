美國總統大選，民主黨總統當選人拜登在共和黨大本營亞歷桑那州，以3萬票之差些險勝川普。對此，知名律師葉慶元表示，拜登之所以能在亞歷桑那州翻轉，是已故的共和黨參議員麥坎的復仇！

美國亞歷桑那州由紅轉藍竟遭拜登攻破。媒體報導川普如果真的敗選是報應，因他得罪在該州擔任參議員超過30年的已故黨內大老麥肯。政治媒體Politico雜誌總編輯洪薛爾推文說：「這就像是麥肯的鬼魂最後一次向川普比倒讚（拇指向下）手勢。」

對此，葉慶元在臉書發文表示，民主黨上次贏得亞歷桑那州的選票，是1996年（柯林頓）。時隔24年，拜登這次能夠獲勝，恐怕是因為已故參議員麥坎家庭的鼎力相助。

葉慶元解析其中緣由，川普對於這位曾經淪為越戰戰俘的共和黨參議員一直沒有好話，甚至曾經批評他，不夠資格當越戰英雄。2018年，麥坎因為腦癌過世，川普也不出席喪禮。

葉慶元感嘆，好死不死，亞歷桑那州是麥坎家族的故鄉。這次，一向支持共和黨的亞歷桑那就用選票，來還麥坎一個公道。善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到。

(中時新聞網)