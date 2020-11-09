美國大選揭曉，美國白宮換新主人，民主黨的拜登確定當選。對此結果，前綠委沈富雄自豪，美大選預測結果，他是全國南波萬！

競爭激烈、混亂膠著的美國大選終於在台灣時間8日凌晨產生結果，拜登擊敗現任總統川普，挑戰成功即將成為美國第46任總統。拜登在發表勝選演說中敦促美國團結、和解。

對此結果，沈富雄今在臉書發文表示，挺拜登的選票先投後開，峰迴路轉，一夕變盤，三天定江山，連拜登恐怕都沒有想到「最後一笑」歸他。如果北卡沒有翻盤，則最後結果與他10/19的預測的比對如附圖。

圖片摘自沈富雄臉書。（摘自沈富雄臉書）

沈富雄直言他只錯兩州：北卡與佛羅里達，多給拜登44票(15+29)，成績不算完美無瑕，但總體來講，正確度與內涵的棈準度，我是全國No.1。在這場選舉過程中，證明台灣是全世界最荒唐、最激情、最偏執的旁觀者，背後的主因當然是北京的逼統。

沈富雄希望，讓我們隨川普時代的終結回到理性、中道與寬容。沒有川普，我們仍然可以活下去，而且活得更好，不再隨狂人的起乩而躁鬱。天佑美國！天佑全人類！天佑台灣！

(中時新聞網)