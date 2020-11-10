川普團隊指控選舉舞弊新聞又遭主流媒體直喊卡！白宮新聞發言人兼川普競選團隊發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在記者會直播上，在未提出確切證據時，仍持續指控總統當選人拜登靠選舉舞弊當選，不過她的發言遭先前被外界視為最挺川普的傳統保守派媒體《福斯新聞》直接「喊卡」，主播卡夫托直言，「除非有更多具體證據，否則我無法心平氣和地讓觀眾看這些無根據指控」。

Fox News cuts out of McEnany



Cavuto: "Whoa, whoa, whoa. I just think we have to be very clear: she's charging the other side as welcoming fraud and illegal voting, unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue to show you this." pic.twitter.com/0koLBJasl9 — Lis Power (@LisPower1) November 9, 2020

據《商業內幕》報導，麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在未提出證據之下，在白宮記者會上稱「你之所以為贏得大選，是因為希望一場誠實選舉；你之所以贏得大選，是因為歡迎舞弊與非法投票」，持續暗示拜登是靠選舉舞弊與非法投票贏得大選，如同川普先前的說法。不過包括《福斯》在內的主流媒體，早已預測拜登為本屆總統大選的當選人，而川普競選團隊所提出來的選舉訴訟，也多為無法明確認定有舞弊行為而不為法院受理。

對麥肯內尼暗示拜登選舉舞弊，卡夫托（Neil Cavuto）在中斷她的記者會直播後，表示她稱拜登敞開雙手歡迎舞弊與非法投票，「這種無根據的指控除非有更多細節證明，否則我難以心平氣和地給觀眾看這些」。

此次並非主流媒體近期首次直切川普團隊對於拜登選舉舞弊相關指控。就在就在川普5日晚間於白宮記者會上稱「若不是拜登竊取大選，我早就贏了」之後，包括美媒《ABC》、《CBS》以及《MSNBC》都選擇川普在未提出明確證據指控選舉舞弊後，中斷記者會直播。MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）當時指出，在川普錯誤地自稱勝選後表示，「我們又身處在一個極不尋常的處境，不僅要中斷總統的講話，還要修正他的發言」。

另外，就在麥肯內尼直播遭卡的同日，川普也在推特上連續推文控《福斯》等主流媒體與民調公司對他的民調不準，「直接破壞了選舉」，指控他們的行為堪稱是「干預選舉」。實際上，《福斯》與川普的關係早已陷入冰點，不僅在大選中率先預測將傳統紅州的亞利桑那州歸為拜登拿下，大幅打擊川普團隊士氣，川普甚至還對《福斯》董事長梅鐸（Rupert Murdoch）大吼並要新聞下架，但慘遭回絕。

不過《福斯》新聞台內仍有對川普死忠的媒體人，包括主持人尚漢尼提（Sean Hannity）與卡爾森（Tucker Carlson）。

(中時新聞網)