國民黨近來與民間反萊豬社團頻頻接觸，並將參加十一月二十二日由消基會等社團發起的反萊豬大遊行，希望形成執政黨的壓力。不過，藍營內部自忖，多數國人雖反對萊豬，但街頭運動成敗難料，一旦無法透過社會運動扭轉政策方向，就只能再回歸修法一途。

因此，藍營未來不排除在綠委提出的《學校營養午餐法》草案在立院審查時，明確界定「國內農產品」的定義與範圍，並修法阻斷《食品安全衛生管理法》中，現行可用行政機關「專家會議結論」取代「立院審查」的法律漏洞；另呼籲國人明年元旦起多吃國產溫體豬肉，並且強力支持明年八月登場的反萊豬公投，用民意表達對萊豬的憂慮，讓蔡政府不要再繼續進口萊豬，以確保國人和學童的健康。

不過，民進黨立院總召柯建銘表示，不論共和黨或民主黨入主白宮，台美關係都不可能走回頭路，民進黨團因應萊豬進口的相關程序，絕不會因為美國大選有任何延宕，「拜登當選就不輸出萊豬的想法，完全沒有國際觀，畢竟這是美國長期對台要求，拜登不可能放棄美國利益，台灣既已有條件開放萊豬，此攸關台灣總體戰略，藍營不該為反對而反對。」

話雖如此，民進黨立委如今「辛酸往肚裡吞」的委屈，已經不亞於當年馬英九主政的國民黨立委。十一月二日，立法院教育及文化委員會審查《學校衛生法》部分條文修正草案，藍委提案「禁絕營養午餐使用萊劑」，立刻遭到八位民進黨立委記名表決封殺，綠委吳思瑤甚至痛斥：「萊克多巴胺根本是藍委炒作出來的恐懼。」

由於封殺「修法禁絕營養午餐使用萊劑」，使8位民進黨立委在網路上遭砲轟。（圖／翻攝自臉書）

由於民進黨立委當年曾使出渾身解數阻擋萊牛闖關，導致「萊劑有毒」「禍延子孫」的印象深入人心，如今越來越多科學證據顯示萊劑的確有違害人體健康的疑慮，歐盟、中國大陸也仍然嚴拒萊劑牛豬肉進口，連本國本土豬農使用萊豬比例都大幅下降，藍營因此對於綠營如今在議事堂上挺萊豬進口的「義正辭嚴」相當訝異，忍不住私下探詢：「你們轉變得這麼快，難道都不怕影響選票嗎？」。

一名綠委無奈表示，原本想閃避舉手表決，變相放行修法，不然直接交由立院院會協商也行，但黨團當天中午告誡「要共同承擔責任，『不表態』者恐將列入下屆提名參考。」因此在場綠委只能暫時忘卻場外全國家長團體的抗議，強行否決藍委的提案。

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(中時新聞網)