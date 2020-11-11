美國總統川普的團隊昨（10）日預告，將在密西根州提起訴訟，阻止當地官員認證拜登勝選。

大批共和黨選舉監票員曾包圍位在密西根州底特律的計票中心高喊「停止計票」。

美國有線電視新聞網（CNN）等美媒4日預測拜登拿下擁有16張選舉人票的密西根州，讓川普在這個鐵鏽州尋求連勝的計畫跛腳，根據CNN統計的開票結果，目前拜登與川普在密州的差距已擴大至2.6個百分點，拜登領先超過14萬票。

不過川普團隊力求翻盤選舉結果，路透社報導，川普團隊昨日表示，將在密西根州提告，要求當地政府不要認證拜登勝選。

川普競選連任團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）在電話會議上表示，「我們要確保沒有任何計票包含詐欺投票或非法投票。」

此外，川普團隊也指控共和黨選舉監票員在密西根州受到不公平對待。

另據《底特律自由報》（The Detroit Free Press）報導，川普團隊也在訴訟中指出掌握多起證詞，聲稱共和黨選舉監票員受到騷擾，指控選務人員輸入錯誤的出生日期、以及計算不在籍投票過程中發生諸多問題，強調底特律計票中心計算不在籍選票時存在「巨大違規行為」。

川普團隊律師赫恩（Thor Hearne）表示，訴訟將要求密西根州聯邦地區法官對此展開審查，下令計票人員做好工作，並且讓監票員在現場監票。

自美國大選開票以來，川普團隊已在密西根州、喬治亞州、賓州等各大關鍵州提出法律訴訟，前一日，競選團隊也在賓州聯邦法院開告，阻止官員認證拜登在當地勝選。

儘管川普團隊動作頻頻，不過法律專家評論，川普提告的手段對翻盤選舉結果的幫助不大。

(中時新聞網)