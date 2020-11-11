美國總統大選結果出爐，拜登宣布當選，現任總統川普不願認輸動作頻頻，日前他突開除國防部長艾斯培（Mark Esper）。對此，兩性專家黃越綏表示，川普可能會煽動支持者發起抗爭，一旦衝突發生，他需要一個可服從並配合的人，調動人民兵出來鎮壓。

黃越綏在臉書指出，因預測拜登當選、川普若落選，恐怕他的妻子將跟他離婚的預言後，在朋友眼中簡直快變成仙姑，朋友也好奇，為何川普會突然開除現任國防部長，且馬上委任新部長，用意何在？難不成真的準備對大陸在南海開戰不成？

即使疫情是川普選情的致命傷之一，但黃越綏不認為在這個時候，川普對大陸的怨懟是最優先考量，反而因不承認落敗，在質疑選票有舞弊的情況下，除了一方面進行訴訟要求檢票外，將會發揮他個人魅力，煽動支持者出來抗爭。

黃越綏指出，一旦衝突場面開始在某州發生，且烽火四起的情況下，川普需要有一位可服從並配合他調動人民兵出來鎮壓的國防部長，「當然這也只是我個人主觀的看法，希望不凖」。

對台灣人而言，黃越綏說，不論美國總統是誰，最重要的是自己的國家要自己救，自己的國土要自己捍衛，愛國的信念不正確，意志不堅定，很輕易地就會中了敵人的連環計。

最近因爲預測了拜登會當選，以及川普若落選，恐怕他的妻子將會跟他離婚的預言後，在朋友眼中我簡直快變成仙姑了。 朋友居然還好奇地想知道，為何川普會突然開除現任國防部長，而且馬上委任新部長，其用意何在？難不成真的準備對中國在南海開戰不成? 即使疫... 由黃越綏發佈於 2020年11月10日 星期二

(中時新聞網)