網友貼出自己的訂單截圖。(圖截自PTT)

外送平台熊貓（foodpanda）今（13日）中午傳出送餐系統大當機，導致外送員無法接單送餐，不過到了今日下午5點左右平台修復完程。對此，就有網友於今日修復後訂麥當勞，怎料這一等就是1小時，讓他氣喊下次再也不用。不過就有比原PO經歷更慘的網友自曝，「我等過2小時的蛋餅和蘿蔔糕」。

原PO在PTT上以「熊貓等了40分鐘沒人送餐」為題說明，自己用熊貓點麥當勞，結果等了40分鐘還等不到外送員，「等了40分鐘還沒人要送餐，等下餐點來冷掉我一定叫要換餐！」更透露最後自己實際等了1小時才拿到餐點。

貼文發出後不少網友指出，會等這麼久的原因是因為下雨天「人太多，無解」、「下雨天爆單你慢慢等吧」、「雨天塞車啦」，但就有網友自曝訂餐經驗，「我等過2小時的蛋餅蘿蔔糕」。

其他人則是回應，「麥當勞自己的歡樂送速度快多了」、「我的少於五分鐘已經一個多小時了，直接客服取消，拿了50元折價卷下次用」，還有人所幸將app「我完全無法接受一出狀況就只會塞點數唬唬人這件事，索性把帳號砍了，省的被拿信用卡綁架」。

(中時新聞網)