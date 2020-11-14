美國總統大選結束，民主黨總統當選人拜登將入主白宮，外界也相當關注拜登上台後對台政策會有改變嗎？對此，淡江大學戰略所副教授黃介正則說，美國未來將面臨包含疫情未見舒緩的5大爛攤子，「而台灣不會是立即關注的問題」。

據《中評社》報導，黃介正在「美國大選後的東亞最新情勢」論壇中提到，從選票中看見分裂的美國，而非黨派之爭，至於台灣因此將面臨很深刻的挑戰，且美國剛換總統，但在可預見的未來3年多，台灣不可能改變政府了。

黃介正指出，美國下一任應該是「內政型」的政府，內部問題會佔據很多的政策時間，對外政策上很可能心有餘而力不足。

另外，黃介正也說，「台灣在未來幾年的問題並不大，真正問題比較大的是2024年以後，若跟美國一樣分裂投票，我們也會面對同樣的困境」。

然而，拜登在總統大選勝出後，過渡團隊已針對新冠疫情、經濟、健保、氣候變遷等備妥政策計畫，不過，他的政見支票能兌現多少，端賴參院由誰控制而定。至於，英國金融時報就認為，川普不認敗選的時間越長，對美國民主的破壞就越大，不過，英媒對拜登面對撕裂的美國能否振衰起弊也持悲觀態度。

(中時新聞網)