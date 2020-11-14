美國大選結果出爐後，有外媒報導指出，川普已向身旁友人透露，他有意打造自己的數位媒體帝國。對此，資深媒體人陳鳳馨在政論節目上表示，「所以我覺得當川普承認這一場選戰也許失敗了，但是他發現未來生意長期路線了，我們未來4年不會擺脫川普。」

據美國媒體《Axios》報導，有消息人士表示，川普向身旁友人透露，想成立自己的數位媒體帝國，除了可挖角川粉等保守派觀眾，還可以藉此破壞保守派媒體的《福斯》。

陳鳳馨13日在政論節目《少康戰情室》中說，2016年劍橋分析公司如何利用網路資料，操用每個人選擇，當時班農曾透露川普不會選上，連本人也不認為會選上，目的是為了建立媒體帝國，認為經歷過一場選舉之後，就會變成全國性可能最指標性人物，想要利用選舉建立媒體帝國，沒想到贏了；而她最近剛好重新翻閱此事，回想當時僅認為這個話必須打一個折扣，可是近日再重新看這一段的時候，「我就心裡頭一驚，他是個生意人...」。

陳鳳馨直言，以川普現在人氣，如果要建立媒體帝國，那這個是一個好生意，你說川普有沒有可能動心，有沒有可能走向媒體帝國，重點不只是賺錢而已，可以操弄政治，因為連共和黨國會議員要勸川普都必須委婉在委婉，深怕觸怒川普，「所以我覺得當川普承認這一場選戰也許失敗了，但是他發現未來生意長期路線了，我們未來4年不會擺脫川普，他不是美國總統，但是美國非常有影響力人物。」

(中時新聞網)