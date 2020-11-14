台灣不少婆媽生性節儉，在處理剩菜剩飯時往往捨不得扔掉，也因此衍生罹患腸胃炎或致癌的風險，前陣子，有藝人母親因常吃剩菜而罹患敗血病的例子，到底能不能吃剩食？或吃剩菜有何撇步可避開風險？肝膽腸胃科醫師陳炳諴表示，自己有一位年長病人得胃癌，推測她可能常吃隔夜菜，又「食物沒冷藏」，最後埋下罹癌的後果。

陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享案例，一位68歲婦人二、三個月就來就診，主訴腸胃不舒服或胃食道逆流，詢問她平日飲食習慣，她因子女孫兒常來用餐，而剩下不少食物，她總將剩菜用罩子蓋著，隔天早上再加熱來吃。子女力勸她扔掉剩菜，她卻依然故我。

幾次就診，有提醒她做檢查，她沒積極回應，見她體重並無驟降，也沒黑便或血便，除了開藥給她，也就不再勉強。但她消失後約一年突然來就診，這時她已臉頰凹陷，暴瘦10多公斤，經檢查後確診是胃癌，且已擴散至肝臟，病程不幸已到晚期。

陳炳諴指出，科學上並沒有說吃隔夜菜會致病，但如果剩菜未經冷藏和加熱後食用，會有細菌滋生的問題。他強調，食物煮熟、吃完之後要儘快冷藏或冷凍，加熱食用（至少溫度75度並加熱超過3分鐘），缺點頂多就是營養素流失，細菌量不會太高。日前傳出藝人母親因吃隔夜菜引發敗血症，即是因為食物細菌量高，身體免疫力無法抵抗而造成。

陳炳諴進一步解釋，剩菜放在室溫中，容易孳生細菌，並產生亞硝酸鹽類物質，吃下肚短時間有感染之虞。若非吃隔夜菜不可，「儘快降溫冷藏，事後加熱食用」是非常重要的步驟。

(中時新聞網)