買自助餐怎麼不踩雷或怎樣點菜比較省錢，這類話題常被討論。近日有人貼文曝照問卦，點2道菜不加白飯，竟要花費百元，她嚇到手抖了。不過，內行人一看是茭白筍和花椰菜，這2種菜本來就比較貴，而且不是當季盛產，這價錢並不冤枉。

原po在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，餐盒裝有茭白筍、綠花椰兩樣菜，沒有加點白飯，結帳總共100元，讓她「嚇了手抖抖」。

自助餐兩樣菜要價100元，一般消費者可能覺得貴森森，但常上市場或超市買菜的人肯定心裡有譜。有內行人點出關鍵在於「現在不是茭白筍的季節所以貴」、「筊白筍本來就貴，最近花椰菜也貴」。有眼尖網友則發現，「菜的量看起來蠻多的，其實價格算合理耶」、「二樣菜，量多，妳夾的都不便宜的菜」。

對於想省錢的外食上班族，不附白飯2道菜100元的確不便宜，也有網友跟原PO有同樣反應，「有點恐怖，最多50元吧」、「100真的太貴了，只包兩個菜」。

(中時新聞網)