鼓鼓呂思緯將於11月21日舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，近日準備工作如火如荼，一接到母校仁愛國中校慶、內湖高中舞唱會演出，對鼓鼓來說別具意義，說什麼都要排除萬難出席力挺。仁愛國中邀請他以傑出校友的身份回去演出，校長頒獎謝謝他回饋母校，學弟妹熱情迎接，當鼓鼓在台上演唱〈為愛而愛〉，教過鼓鼓的理化老師，還化身為歌迷在台下搶拍，鼓鼓說：「畢業後就沒回母校過，我沒想過會回來學校表演很開心。」即將開演唱會的他，更親自邀請校長，以及教過他的老師來看演唱會，希望他們能看到昔日學生的成長。

這次回到仁愛國中，英文老師大力誇讚鼓鼓從國中就是個暖男，每次她在改考卷很累的時候，鼓鼓都會講笑話給她聽，鼓鼓表示這一切都是為了「爭寵」，「因為我們都很喜歡老師，要盡辦法得到老師心裡的排名。」不過畢業後就沒回到母校，當鼓鼓出現在電視廣告中時，老師一度認不出，直到其他老師告訴她時才知道，鼓鼓開玩笑說：「整太大了！」其實是國中時期，鼓鼓留一著頭平頭，戴著眼鏡，跟現在模樣大不同，老師才沒認出。

此外，鼓鼓日前也二度回母校內湖高中演出，他更穿上學校制服，所有青春回憶湧現，一連演唱〈嗯哼vs可以唷〉、〈老實情人〉、〈超展開〉，擅長鼓技的他，也在〈超展開〉加了一段精彩的鼓solo，氣氛超嗨。

他透露當初會學鼓，因為新生訓練坐在一旁的同學問他「你會不會打鼓」，當時他心想自己節奏感不錯，學打鼓應該學很快，他不假思索的回：「應該會」，本來想參加熱舞社的他，反而開始找老師學打鼓，後來還和這位同學組團一起去春吶表演，是該屆最小的創作團，當年他因為旅費不多，餐餐吃泡麵，後來民宿老闆娘看得心疼，還直接用她養的雞所生的蛋幫這群高中生加菜。

鼓鼓日前以傑出校友身份受邀回到仁愛國中。（相信音樂提供）

鼓鼓穿制服重回高中母校開唱。（相信音樂提供）

鼓鼓日前受邀回到仁愛國中受到同學熱烈歡迎。（相信音樂提供）

鼓鼓即將在台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，現正全心投入，這將是他出道至今極致散發自我能量的一場大型表演，一場融合精彩演唱、帥氣舞蹈、樂器飆玩等個人魅力集大成的感官大秀即將登場。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )