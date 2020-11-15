印尼移工優友與阿咪在台中市綠川相遇、相戀，決定在綠川舉辦傳統印尼爪哇婚禮，15日邀親友到場現場演練。（陳淑芬攝）

在台灣工作期間都遭婚變之痛的印尼移工優友（Yoyon）與阿咪（Ami），在台中市綠川相遇、相戀，決定攜手共走人生路，在綠川舉辦傳統印尼爪哇婚禮，今天邀請親友到場現場演練，由區長林忠訓擔任新郎優友男方家長，與會人士穿著傳統服飾出席喜氣洋洋，宣告結婚當天將舉辦音樂會，並放映兩人愛情故事微電影。

優友、阿咪這對情侶相識相戀3年，在朋友的鼓勵下決定在台灣結婚，並在台中市國際關懷印尼協會21日成立「中台灣印尼之聲自媒體平台」活動，擔任代言人，並舉行印尼爪哇傳統婚禮。

39歲的優友在15日邀集親友到場排演，擔任男方家長的林忠訓表示，希望增加多元文化族群的交流互動，促進彼此多了解及地方發展。

優友說，他是印尼東爪哇人，在彰化工廠上班，是台中市國際關懷印尼協會志工隊成員，3年前到綠川整理環境，遇到在台中市擔任看護的同鄉阿咪，兩人每月在綠川附近約會1次，點燃愛的火花，阿咪曾回印尼家鄉探望他的家人，家人對她都很滿意。

台中市國際關懷印尼協會獲補助舉辦自媒體影像人才培力課程，在婚禮中將放映所製作優友、阿咪的愛情故事微電影，並邀請布農族八部合音到場演出，安排台灣及印尼情歌演唱及音樂會等活動。

(中時 )