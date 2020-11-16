《產經新聞》報導，日本政府「秋季審查」14日進入第3天，針對國家預算編列是否遭浪費，並討論研發下一代戰機以取代自2000年便服役於空中自衛隊的F-2戰機的必要性。前防相河野太郎表示，其任內推動的「日本次世代戰機國造政策」，目的在於為台海與釣魚臺發生緊急狀態時做準備。

考量到F-2將於2035年退役，防衛省希望下一代戰機能「無縫接軌」，避免出現空窗期；但開發預算高達1兆日圓(約新台幣2762億元)，引來是否浪費預算的懷疑。

報導中指出，防衛省解釋目前戰鬥機數為309架，而中國大陸擁有至少1080架戰鬥機；考量到對手數量優勢，日方必須研發「史無前例的高性能戰機」，以因應數量龐大的對手。

河野太郎強調，在考察大陸在釣魚臺採取的諸多「挑釁行動」後，其任內堅持引進無人機作為下一代戰機。針對外界質疑「日本次世代戰機國造政策」浪費公帑，他認為政府有必要向外界解釋新世代戰鬥機是為了台海與釣魚臺緊急事態做準備，並詳細說明研發流程。

甚至，他認為僅靠研發下一代戰鬥機仍無法保護日本，必須大膽審查陸上自衛隊、海上自衛隊與空中自衛隊的人員與預算，而非僅依循過去慣例編列預算。

F-2戰機衍生自F-16，其於1995年10月首飛、2000年正式服役，預計於2035年退役。先前河野太郎以節省成本為由，考慮引進無人戰鬥機來接手F-2退役後的工作。

(中時新聞網)