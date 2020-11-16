54歲巨星劉嘉玲是演藝圈頂尖演員，得過香港電影金像獎、中國電影金雞獎、法國南特影展影后，即便近年作品不多，早已累積豐厚資產。近日她曬出佳餚和花瓶照，價值均不斐，讓網友直呼：「有錢人的世界我不懂啊！」

根據陸媒報導，劉嘉玲13日在個人社群帳號PO出插花照，留下「白櫻花」三個字，但眼尖的網友發現花器相當名貴，比對後似乎是雍正、乾隆年間的「粉彩九桃天球瓶」，曾在拍賣會上以人民幣4255萬元（約台幣1.8億元）成交。

不只如此，劉嘉玲另外貼出一組早餐照，內容物居然是紅酒配鮑魚，且這瓶紅酒背景不凡，是波爾多酒王Petrus，被評選為上世紀12款夢幻酒之一，定價約一瓶15萬，非一般民眾負擔得起。

劉嘉玲衣食無缺，生活雍容富貴。（圖／微博@飯圈影視）

劉嘉玲住在5億豪宅中，內部裝潢也金玉滿堂，她曾曬出替母親辦大壽宴及友人拜訪家中的照片，光是天花板上的水晶燈就要價百萬，其餘擺飾也很昂貴，令網友大開眼界。事實上，劉嘉玲曾在節目中表示，有向專家請教投資經驗，所以只要有錢就拿去買房，到處投資房地產，長年累月下來累積大量財富，才得以過上權貴生活。

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(中時新聞網)