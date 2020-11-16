市議員江肇國（右）表示，農業局應當立即啟動實際作為，追蹤並杜絕攻擊性犬隻越來越多的可能性，減低市民發生意外的機會。（陳世宗攝）

台中市大里區長春路9月初發生比特犬攻擊民眾事件，2隻比特犬闖出住處，在社區路口追咬3位民眾被咬傷。市議員林碧秀提案，建請市府訂定《台中市攻擊性寵物管理自治條例》案；農業局長蔡精強說，經過法規委員會討論後，將採修訂《台中市動物保護自治條例》彌補中央條例之不足。

市議員江肇國說，全台灣比特犬數量為1945隻，台中市登記在案僅185隻，並非訛傳台中市比特犬總數占全國一半，現行動保法規範6種犬種為攻擊性犬隻，包含比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬以及獒犬；若加總全部攻擊性犬隻，台中共計列管463隻。

江肇國表示，農業局應當立即啟動實際作為，除配合中央公告政策規範攻擊性犬隻必須由成人伴同，以長度不超過1.5公尺繩或鍊牽引，並配戴不影響散熱的透氣口罩，以及未來禁止飼養與繁殖比特犬外；農業局更應在飼主端、寵物業主端建立管理機制，追蹤並在未來杜絕攻擊性犬隻越來越多的可能性，減低市民發生意外的機會。

蔡精強指出，為避免具攻擊性寵物因為飼主的疏忽，造成民眾被攻擊受傷或產生生命危險，應當依造中央《動物保護法》等相關法令，評估修訂《台中市動物保護自治條例》，並依中央法令要求飼養具攻擊性寵物必須登記；若中市有民眾或業者有飼養或賣出具攻擊性寵勿都必須登記列管，否則將給予應有處罰。

(中時 )